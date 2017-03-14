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    Вестерлунд подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» на год

    Теги Салават Юлаев возможные переходы Эркка Вестерлунд КХЛ

    Бывший главный тренер сборной Финляндии Эркка Вестерлунд в ближайшее время возглавит «Салават Юлаев».

    Стороны уже провели предварительные переговоры. Предполагается, что 59-летний финский специалист заключит однолетнее соглашение с уфимским клубом.

    Вестерлунд трижды возглавлял «Йокерит» (1999–2001, 2010–2012, 2014–2016).

    Ранее сообщалось, что в шорт-листе уфимцев пять иностранных специалистов: Милош Ржига, Майк Кинэн, Эркка Вестерлунд, Роджер Реннберг и Алоис Гадамчик.

    Напомним, «Салават Юлаев» уволил Игоря Захаркина после вылета клуба в первом раунде Кубка Гагарина.

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