Вестерлунд подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» на год
Бывший главный тренер сборной Финляндии Эркка Вестерлунд в ближайшее время возглавит «Салават Юлаев».
Стороны уже провели предварительные переговоры. Предполагается, что 59-летний финский специалист заключит однолетнее соглашение с уфимским клубом.
Вестерлунд трижды возглавлял «Йокерит» (1999–2001, 2010–2012, 2014–2016).
Ранее сообщалось, что в шорт-листе уфимцев пять иностранных специалистов: Милош Ржига, Майк Кинэн, Эркка Вестерлунд, Роджер Реннберг и Алоис Гадамчик.
Напомним, «Салават Юлаев» уволил Игоря Захаркина после вылета клуба в первом раунде Кубка Гагарина.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.