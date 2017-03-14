Вестерлунд подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» на год

Бывший главный тренер сборной Финляндии Эркка Вестерлунд в ближайшее время возглавит .

Стороны уже провели предварительные переговоры. Предполагается, что 59-летний финский специалист заключит однолетнее соглашение с уфимским клубом.

Вестерлунд трижды возглавлял «Йокерит» (1999–2001, 2010–2012, 2014–2016).

Ранее сообщалось, что в шорт-листе уфимцев пять иностранных специалистов: Милош Ржига, Майк Кинэн, Эркка Вестерлунд, Роджер Реннберг и Алоис Гадамчик.

Напомним, уволил Игоря Захаркина после вылета клуба в первом раунде Кубка Гагарина.