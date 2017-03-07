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    Владимир Нагорный стал президентом «Салавата Юлаева»

    Теги Салават Юлаев Уфа-Арена КХЛ Рустэм Хамитов

    На «Уфа-Арене» состоялось заседание правления «Салавата Юлаева».

    Новым президентом и председателем правления клуба был избран Владимир Нагорный. Этот функционер с ноября прошлого года занимает пост руководителя администрации главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

    Нагорный родился в 1957 году в Альшевском районе Башкортостана. Окончил Уфимский нефтяной институт.

    Нагорный занимал различные посты в районных администрациях Уфы. В 2014 году он перешел на работу в правительство Башкортостана.

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