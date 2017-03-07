Владимир Нагорный стал президентом «Салавата Юлаева»

На «Уфа-Арене» состоялось заседание правления .

Новым президентом и председателем правления клуба был избран Владимир Нагорный. Этот функционер с ноября прошлого года занимает пост руководителя администрации главы Башкортостана Рустэма Хамитова.

Нагорный родился в 1957 году в Альшевском районе Башкортостана. Окончил Уфимский нефтяной институт.

Нагорный занимал различные посты в районных администрациях Уфы. В 2014 году он перешел на работу в правительство Башкортостана.