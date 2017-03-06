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    НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» Якупов не набрал очки в 14-м матче подряд

    Теги Сент-Луис НХЛ Наиль Якупов

    Нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

    За 13 минут игрового времени россиянин не отметился очками, заработал нулевой показатель полезности и не нанес ни одного броска.

    Якупов закачивает без набранных очков 14-ю игру подряд. В последний раз он набрал результативный балл, когда 16 декабря забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси».

    В 33 матчах нынешнего сезона 23-летний хоккеист набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-7».

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