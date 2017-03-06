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    Защитник Бэйлен перейдет в «Трактор», форвард Рой покинет клуб

    Теги Трактор возможные переходы Дерек Рой Динамо Минск КХЛ Векше Ник Бэйлен

    Американский защитник Ник Бэйлен в следующем сезоне будет выступать за Трактор, контракт рассчитан на один год.

    Форвард челябинского клуба Дерек Рой покинет команду, об этом сообщает «Р-Спорт».

    «Ник Бэйлен в сезоне-2017/18 будет выступать за челябинский «Трактор», Дерек Рой покидает команду», – сообщил источник агентства.

    27-летний Бэйлен играл за минское «Динамо» с 2014 по 2016 год, набрав в 118 матчах 80 (22+58) очков. Нынешний сезон защитник заканчивает в «Векше».

    33-летний Дерек Рой начинал сезон в «Авангарде», а затем был обменян в «Трактор». За челябинцев канадец провел 34 встречи в регулярном чемпионате, забросив 6 шайб и отдав 4 передачи.

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