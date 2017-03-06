Голышев, Шумаков, Шалунов и Санников полетят в Корею в составе олимпийской сборной

Тренер олимпийской сборной России Олег Браташ определил состав на ближайшие матчи.

С 15 по 20 марта команда будет работать в Южной Корее. Запланированы два товарищеских матча с национальной сборной этой страны.

Вратари: («Лада»), Андрей Кареев («Нефтехимик»), Игорь Устинский («Автомобилист»).

Защитники: («Автомобилист»), Глеб Корягин («Лада»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Вадим Кудако («Северсталь»), Владислав Наумов, Федор Беляков (оба – «Сибирь), Владислав Провольнев, (оба – «Спартак»).

Нападающие: Вячеслав Лещенко («Спартак»), Кирилл Семенов («Металлург» Новокузнецк), («Автомобилист»), Виктор Комаров, Антон Шенфельд (оба – «Лада»), , Вячеслав Ушенин, Кирилл Капустин (все – «Амур»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»).