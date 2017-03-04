Первый раунд Кубка Гагарина впервые в истории прошел без седьмых матчей

Ни в одной из серий первого раунда Кубка Гагарина не потребовалось проводить седьмой матч.

В двух сериях для выявления победителя хватило четырех матчей, в четырех сериях хватило пяти игр, еще в двух сериях понадобилось шесть матчей.

В КХЛ серии первого раунда плей-офф играются до четырех побед с 2011 года. Текущий розыгрыш Кубка Гагарина стал первым в истории случаем, когда ни в одной из восьми серий не потребовался седьмой матч.