Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2, счет в серии 1-3) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Мне показалось, что у игроков «Ак Барса» было чуть больше сил, потому что они играли организованнее нас. И мы не могли добраться до ворот. Нам бы хотелось почаще бросать, но не получилось.

Мы опять пропустили за несколько секунд до конца. Попробуем сотворить чудо.

– Мы уже не первый раз пропускаем на последних секундах – это карма такая у команды?

– Это невнимательность отдельных игроков. Всегда кто-то виноват, когда гол забивается. Посмотрели на видео и разобрали. А в игре эмоции... Каким-то образом шайба оказалась у 51-го номера... Так бывает

– Сегодня «Салават Юлаев» нанес 13 бросков в створ, из которых 6 у защитников. В чем тут дело и не видите ли вы ключевой проблемой прохождение средней зоны?

– Думаю, здесь проблема не столько в средней зоне... При такой системе обороны «Ак Барса» у нас получалось в предыдущем матче. Просто ребята отдали много эмоций, много сил и, видимо, до конца не восстановились. Поэтому они сегодня были вяленькие, не доводили шайб до ворот. В принципе, мало позиционных атак было.

Мы будем стараться биться, безусловно. Просто у нас неоднородные линии (звенья). Ясно, что по ровности линий «Ак Барс» сильнее, чем мы. Мы делаем все, что можем. Но мы катаемся на одних и тех же. И на сколько сил хватит, я не знаю.

Но в то же время я знаю, что всегда есть место подвигу, всегда есть место дополнительному стимулу. Он заключается в том, что в следующем матче мы можем закончить серию. Думаю, эмоциональный всплеск позволит ребятам найти какие-то резервы внутри себя, – рассказал Захаркин.

Когда последняя минута круче, чем весь матч