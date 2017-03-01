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    НХЛ. «Флорида» выменяла Ванека у «Детройта»

    Теги переходы Флорида Детройт Томас Ванек НХЛ

    Нападающий «Детройта» Томас Ванек продолжит карьеру в «Флориде».

    «Пантерс» выменяли игрока у мичиганцев в обмен на драфт-пик третьего раунда 2017 года и защитника Дилана Макилрата. «Ред Уингс» сохраняют за собой 50% от зарплаты Ванека.

    Изучить подробную статистику 33-летнего австрийца можно здесь. Его зарплата в этом сезоне составляет 2,6 миллиона долларов, по окончании сезона Ванек станет неограниченно свободным агентом.

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