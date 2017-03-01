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    Генменеджер «Ванкувера» Беннинг: «Голдобин готов сделать следующий шаг в НХЛ»

    Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Джим Беннинг Николай Голдобин

    Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг высказался насчет нападающего Николая Голдобина, которого канадский клуб выменял у «Сан-Хосе».

    «Голдобин бросает с левой руки и играет с правой стороны. Он умеет защищать шайбу, здорово действует в близости от ворот. У этого парня хорошее видение площадки. Он всегда был забивалой.

    Первые звенья «Сан-Хосе» настолько хороши, что Голдобин, возможно, просто не получил там шанса. Но я полагаю, он готов сделать следующий шаг в НХЛ. Думаю, болельщики «Ванкувера» будут в восторге от этого игрока», – дал комментарии функционер.

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