Генменеджер «Ванкувера» Беннинг: «Голдобин готов сделать следующий шаг в НХЛ»
Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг высказался насчет нападающего Николая Голдобина, которого канадский клуб выменял у «Сан-Хосе».
«Голдобин бросает с левой руки и играет с правой стороны. Он умеет защищать шайбу, здорово действует в близости от ворот. У этого парня хорошее видение площадки. Он всегда был забивалой.
Первые звенья «Сан-Хосе» настолько хороши, что Голдобин, возможно, просто не получил там шанса. Но я полагаю, он готов сделать следующий шаг в НХЛ. Думаю, болельщики «Ванкувера» будут в восторге от этого игрока», – дал комментарии функционер.
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