Генменеджер «Ванкувера» Беннинг: «Голдобин готов сделать следующий шаг в НХЛ»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг высказался насчет нападающего Николая Голдобина, которого канадский клуб выменял у .

«Голдобин бросает с левой руки и играет с правой стороны. Он умеет защищать шайбу, здорово действует в близости от ворот. У этого парня хорошее видение площадки. Он всегда был забивалой.

Первые звенья «Сан-Хосе» настолько хороши, что Голдобин, возможно, просто не получил там шанса. Но я полагаю, он готов сделать следующий шаг в . Думаю, болельщики будут в восторге от этого игрока», – дал комментарии функционер.