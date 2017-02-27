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    Илья Ковальчук: «СКА играет без логотипа плей-офф на форме, Ротенбергу нужно сделать выговор»

    Теги СКА Илья Ковальчук КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг

    Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что вице-президенту клуба Роману Ротенбергу нужно разобраться в том, почему на форме команды нет логотипа плей-офф КХЛ.

    «Нам же даже не наклеили логотипы «плей-офф КХЛ», что-то это вообще… Упущение Романа Борисовича (Ротенберга — прим. Sports.ru), надо выговор ему сделать.

    У всех же есть такие наклейки, как мне к журналистам выходить?» — сказал Ковальчук.

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