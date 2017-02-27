Роман Ротенберг, Фил Эспозито и Кинэн вошли в координационный совет «Куньлуня»

Руководство объявило о создании международного координационного совета клуба.

Главная задача на ближайшее время – создание в клубе полноценной инфраструктуры, включающей команды всех уровней пирамиды КХЛ, а именно фарм-клуб в ВХЛ, молодежную команду в МХЛ и женскую в ЖХЛ.



Советниками по стратегическому развитию стали бывший нападающий сборной Канады Фил Эспозито и вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Пост советника по техническому развитию занял тренер .



Бывший нападающий сборной США Бобби Карпентер стал советником по подбору игроков. Тренер Скотти Макферсон назначен директором по глобальному развитию.



В международный координационный совет также вошли работающие в системе «Куньлуня» тренеры , Александр Барков и Диджит Мерфи.

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