Роман Ротенберг, Фил Эспозито и Кинэн вошли в координационный совет «Куньлуня»
Руководство «Куньлуня» объявило о создании международного координационного совета клуба.
Главная задача на ближайшее время – создание в клубе полноценной инфраструктуры, включающей команды всех уровней пирамиды КХЛ, а именно фарм-клуб в ВХЛ, молодежную команду в МХЛ и женскую в ЖХЛ.
Советниками по стратегическому развитию стали бывший нападающий сборной Канады Фил Эспозито и вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Пост советника по техническому развитию занял тренер Майк Кинэн.
Бывший нападающий сборной США Бобби Карпентер стал советником по подбору игроков. Тренер Скотти Макферсон назначен директором по глобальному развитию.
В международный координационный совет также вошли работающие в системе «Куньлуня» тренеры Владимир Юрзинов, Александр Барков и Диджит Мерфи.
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