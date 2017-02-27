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    Александр Зайцев: «Захарчук применил чистый силовой прием. Нечего опускать голову у борта»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев травмы Антон Лазарев видео КХЛ Кубок Гагарина Степан Захарчук Александр Зайцев

    Известный арбитр Александр Зайцев после матча «Салават Юлаев» – «Ак Барс» (4:3) высказался об эпизоде, в котором нападающий Антон Лазарев получил травму.

    «Считаю, что это был нормальный, чистый силовой прием. Человек шел у борта, голову у борта опускать нечего. Поэтому Лазарев сам виноват в травме. Не вижу в этом эпизоде никакого криминала. Захарчук не подпрыгивал, не хамски бил, немного перебрал, поэтому дали две минуты штрафа за неправильную атаку.

    Я бы даже не рассматривал вопрос о дисквалификации. Хоккей – травмоопасный вид спорта. Если игрок получил серьезную травму, то это не говорит о том, что нужно другого хоккеиста наказывать. Захарчук не бил Лазарева специально. Игроки ехали параллельным курсом, просто у защитника «Ак Барса» была немного побольше скорость», – сказал Зайцев.

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