Известный арбитр Александр Зайцев после матча – «Ак Барс» (4:3) высказался об эпизоде, в котором нападающий получил травму.

«Считаю, что это был нормальный, чистый силовой прием. Человек шел у борта, голову у борта опускать нечего. Поэтому Лазарев сам виноват в травме. Не вижу в этом эпизоде никакого криминала. Захарчук не подпрыгивал, не хамски бил, немного перебрал, поэтому дали две минуты штрафа за неправильную атаку.

Я бы даже не рассматривал вопрос о дисквалификации. Хоккей – травмоопасный вид спорта. Если игрок получил серьезную травму, то это не говорит о том, что нужно другого хоккеиста наказывать. Захарчук не бил Лазарева специально. Игроки ехали параллельным курсом, просто у защитника была немного побольше скорость», – сказал Зайцев.