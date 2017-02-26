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    Вячеслав Фетисов: «В КХЛ нужно создать равные условия для всех. Хотя бы на пять лет»

    Теги Вячеслав Фетисов Павел Дацюк Илья Ковальчук бизнес КХЛ

    Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов высказался за введение в лиге жесткого потолка зарплат.

    – Знаю, что мои слова многим не понравятся. Нужно создать равные условия для всех. Хотя бы на пять лет. Чтобы понять – кто у нас хороший тренер, менеджер, игроки. Где у нас сегодня есть поддержка хоккею, где – нет. Где это интересно бизнесу, где – нет. Это – главное условие.

    – Жесткий потолок зарплат безо всяких штрафов за роскошь и исключений?

    – Да. Это – раз. Принцип равных возможностей для всех клубов – два. Дать ребятам возможность играть в своих командах. За счет всего этого мы сможем очень многое сделать. Мы поднимем уровень хоккея, а это очень важно.

    Тому же Ковальчуку, приехавшему сюда и попавшему на другой уровень, сложно себя заставлять. Наоборот, уровень должен заставлять таких игроков постоянно выходить и доказывать. Не знаю, насколько Паша Дацюк доволен уровнем тех команд, против которых ему приходится играть.

    Создав равные условия, мы, уверен, получим хоккей другого уровня, тренеров – тоже. А через пять лет сядем и проанализируем. И увидим, насколько создали возможность для клубов зарабатывать, подняли в целом интерес к хоккею в стране.

    – Что для этого должно произойти? И возможно ли такое в принципе?

    – В НХЛ же это стало возможным. Открытость платежек, невозможность обмануть никого. Ребятам надо сесть и договориться. Сделать, словом, все то, что произошло в НХЛ в конце 80-х. В тот момент там поняли, что за счет европейцев они могут поднять уровень лиги и качество игры, построить новые стадионы и расширить лигу. И приняли решение: с сегодняшнего дня никто никого не обманывает.

    Все, что было дальше, происходило перед вашими глазами. И зарплаты улетели вверх, и качество игры выросло. Не говоря уже об интересе к ней. Здесь выдумывать ничего не надо. Это мое сугубо личное мнение. Как и то, что нашим большим корпорациям должно быть все равно, кто будет победителем Кубка Гагарина, спонсируя лигу, а не конкретную команду. Понятно, что происходит по всей стране. И надежды у людей, которые живут на нашей огромной территории, будут совсем другие. И у пацанов, которые растут на местах, будут совсем другие перспективы. Много чего хорошего должно произойти в этой связи, – сказал Фетисов. 

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