Вице-президент СКА, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от плей-офф Кубка Гагарина.

«Каждая игра начинается со счета 0:0. У любой команды есть шанс выиграть. Другой вопрос, как она подготовилась к поединку. Задачей у СКА всегда была, есть и остается победа в каждом матче.

Все эти разговоры о том, что у СКА нет конкурентов в КХЛ… Может, кто-то заводил их специально. Не исключено, что так и было, но это уже не нам судить. У каждого есть право на личное мнение.

Этот регулярный чемпионат показал, что была максимальная конкуренция. Две команды закончили «регулярку» с равенством по очкам, победитель определился только с помощью количества побед в основное время. Это и есть то, к чему лига стремится – к равной конкуренции.

Я вообще считаю, что в плей-офф и на Западе, и на Востоке нет фаворитов. Любой соперник может победить любого. Этим-то и славится хоккей: здесь нет каких-либо прогнозов. Каждая команда способна выиграть Кубок Гагарина, и мы это видим.

В этом и была изначально идея КХЛ – чтобы команды в равных условиях боролись за победу. К этому мы сегодня и пришли. Это как факт. Можно по-разному анализировать, давать прогнозы по поводу разных команд, того же СКА во время регулярного чемпионата. Но факт остается фактом, и его оспаривать невозможно», – рассказал Ротенберг.