Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот в матче с «Нэшвиллом» (2:5).

Его игровое время составило 20:36. В текущем месяце это уже третий такой случай, до этого россиянин не попадал в створ в играх с «Детройтом» и «Филадельфией».

Примечательно, что до этого у Овечкина была серия из 316 матчей подряд, в которых он наносил хотя бы один бросок.

Отметим, что в третьем периоде судьи не засчитали гол Овечкина из-за офсайда после тренерского видеопросмотра по запросу «Нэшвилла», поэтому этот бросок в статистику россиянина не вошел.