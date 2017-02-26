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    «Нэшвилл» – «Вашингтон». Овечкин в 3-й раз за месяц не нанес ни одного броска в створ ворот

    Теги Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот в матче с «Нэшвиллом» (2:5). 

    Его игровое время составило 20:36. В текущем месяце это уже третий такой случай, до этого россиянин не попадал в створ в играх с «Детройтом» и «Филадельфией». 

    Примечательно, что до этого у Овечкина была серия из 316 матчей подряд, в которых он наносил хотя бы один бросок. 

    Отметим, что в третьем периоде судьи не засчитали гол Овечкина из-за офсайда после тренерского видеопросмотра по запросу «Нэшвилла», поэтому этот бросок в статистику россиянина не вошел. 

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