Президент ИИХФ Рене Фазель дал комментарии по поводу заявления генерального директора МОК Кристофа де Кеппера.

Как ранее сообщил функционер, применительно ко многих случаям, описанным в докладе Ричарда Макларена об использовании допинга российским спортсменами, доказательств может оказаться недостаточно.

«В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточно, и хотели видеть сборную России на зимней Олимпиаде. Некоторые люди просто использовали этот доклад, чтобы не допустить Россию.

Я очень рад, что шаг за шагом мы движемся к справедливости, туда, где мы и должны быть. Я уверен, это положительный шаг в допуске России на Олимпиаду в Корее.

Не могу сказать, что я глобально изменил свое мнение. Некоторые считают доклад Макларена серьезным доказательством, но право его признания оставалось за каждой из федераций. Поэтому в Лозанне признавали, что доклад не имеет достаточно фактов», – сказал Фазель.

Гендиректор МОК де Кеппер: «WADA признало, что во многих случаях по докладу Макларена доказательств может оказаться недостаточно»