Рене Фазель: «Кое-кто просто использовал доклад Макларена, чтобы не пустить Россию на Олимпиаду»
Президент ИИХФ Рене Фазель дал комментарии по поводу заявления генерального директора МОК Кристофа де Кеппера.
Как ранее сообщил функционер, применительно ко многих случаям, описанным в докладе Ричарда Макларена об использовании допинга российским спортсменами, доказательств может оказаться недостаточно.
«В ИИХФ были уверены, что доказательств против России недостаточно, и хотели видеть сборную России на зимней Олимпиаде. Некоторые люди просто использовали этот доклад, чтобы не допустить Россию.
Я очень рад, что шаг за шагом мы движемся к справедливости, туда, где мы и должны быть. Я уверен, это положительный шаг в допуске России на Олимпиаду в Корее.
Не могу сказать, что я глобально изменил свое мнение. Некоторые считают доклад Макларена серьезным доказательством, но право его признания оставалось за каждой из федераций. Поэтому в Лозанне признавали, что доклад не имеет достаточно фактов», – сказал Фазель.
Гендиректор МОК де Кеппер: «WADA признало, что во многих случаях по докладу Макларена доказательств может оказаться недостаточно»
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