17-летний нападающий «Трактора» Кравцов стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, забив гол в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Барыса» (2:5), стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина.
Кравцову удалось отличиться в возрасте 17 лет и 61 дня, это также его первый гол за челябинский клуб.
До этого рекорд по этому показателю принадлежал еще одному воспитаннику «Трактора» – Евгению Кузнецову, он забивал в плей-офф в 17 лет и 299 дней. Третьим теперь является еще один бывший игрок челябинцев – Валерий Ничушкин, забивавший в 18 лет и 4 дня.
Самые «молодые» голы в Кубке Гагарина:— КХЛ (@khl) 23 февраля 2017 г.
1.Кравцов – 17 лет 61 день
2. @Kuzya92 – 17 лет 299 дней
3.Ничушкин – 18 лет 4 дня
Все из «Трактора». pic.twitter.com/UIt0dMldo6
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