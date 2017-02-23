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    17-летний нападающий «Трактора» Кравцов стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина

    Теги Трактор КХЛ Барыс Кубок Гагарина Евгений Кузнецов Валерий Ничушкин Виталий Кравцов

    Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, забив гол в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Барыса» (2:5), стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина.

    Кравцову удалось отличиться в возрасте 17 лет и 61 дня, это также его первый гол за челябинский клуб.

    До этого рекорд по этому показателю принадлежал еще одному воспитаннику «Трактора» – Евгению Кузнецову, он забивал в плей-офф в 17 лет и 299 дней. Третьим теперь является еще один бывший игрок челябинцев – Валерий Ничушкин, забивавший в 18 лет и 4 дня.

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