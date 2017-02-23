17-летний нападающий «Трактора» Кравцов стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, забив гол в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Барыса» (2:5), стал самым молодым автором гола в Кубке Гагарина.

Кравцову удалось отличиться в возрасте 17 лет и 61 дня, это также его первый гол за челябинский клуб.

До этого рекорд по этому показателю принадлежал еще одному воспитаннику – Евгению Кузнецову, он забивал в плей-офф в 17 лет и 299 дней. Третьим теперь является еще один бывший игрок челябинцев – , забивавший в 18 лет и 4 дня.