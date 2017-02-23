«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата (4:1).

«Кэпиталс» первыми в этом сезоне добрались до отметки 40 побед. Это третий результат в истории – быстрее, чем сейчас (59 матчей), они добирались до 40 побед только в сезонах-2015/16 (53 победы) и 2009/10 (58 побед).

Кроме того, голкипер «Кэпс» одержал свою 30-ю победу в этом сезоне, отразив 33 броска из 34.