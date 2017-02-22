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    НХЛ. «Флорида» против «Эдмонтона», «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном», «Анахайм» примет «Бостон»

    Теги результаты Филадельфия Бостон Вашингтон Флорида Эдмонтон Анахайм НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Флорида – Эдмонтон
    Дата проведения
    23 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Филадельфия – Вашингтон
    Дата проведения
    23 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анахайм – Бостон
    Дата проведения
    23 февраля, 06.30, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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