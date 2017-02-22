НХЛ. «Флорида» против «Эдмонтона», «Филадельфия» сыграет с «Вашингтоном», «Анахайм» примет «Бостон»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
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- Дата проведения
- 23 февраля, 04.00, «Wells Fargo Center»
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- Дата проведения
- 23 февраля, 06.30, «Honda Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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