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    Павел Дацюк: «В СКА не думали о победе в регулярке, все настраивались на плей-офф»

    Теги СКА Витязь Торпедо Павел Дацюк КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий СКА Павел Дацюк ответил на вопросы в преддверии игр с «Витязем».

    – Вы дебютируете в плей-офф КХЛ. Волнуетесь?

    – На самом деле, сколько бы ты матчей ни сыграл, когда шар начинает катиться – эмоции прибавляются. Много говорили об этом в раздевалке. Но когда встанешь на лед, будет сброшена шайба – все эмоции уйдут. Останется только борьба характеров.

    – Расстроились, что не получилось выиграть регулярку?

    – Об этом не думали, все настраивались на плей-офф. Здорово, что последним соперником было «Торпедо». Это боевитая команда, которая играет в хороший хоккей. Здорово нас подготовили.

    – Что скажете о «Витязе»?

    – Судя по последним результатам, это хорошая команда. У них много побед, быстро играют на контратаках, есть мастера, которые могут забить, – сказал хоккеист.

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