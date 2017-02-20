Нападающий СКА Павел Дацюк ответил на вопросы в преддверии игр с «Витязем».

– Вы дебютируете в плей-офф КХЛ. Волнуетесь?

– На самом деле, сколько бы ты матчей ни сыграл, когда шар начинает катиться – эмоции прибавляются. Много говорили об этом в раздевалке. Но когда встанешь на лед, будет сброшена шайба – все эмоции уйдут. Останется только борьба характеров.

– Расстроились, что не получилось выиграть регулярку?

– Об этом не думали, все настраивались на плей-офф. Здорово, что последним соперником было . Это боевитая команда, которая играет в хороший хоккей. Здорово нас подготовили.

– Что скажете о ?

– Судя по последним результатам, это хорошая команда. У них много побед, быстро играют на контратаках, есть мастера, которые могут забить, – сказал хоккеист.