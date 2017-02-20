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    «Сибирь» подтвердила отставку Скабелки

    Теги Сибирь отставки Андрей Скабелка КХЛ

    «Сибирь» подтвердила отставку главного тренера клуба Андрея Скабелки. 

    Сообщается, что решение о расторжении контракта принято по обоюдному согласию сторон в связи с неудовлетворительным выступлением в текущем сезоне.

    «Хотим выразить искреннюю благодарность Андрею Владимировичу за работу и тот вклад, который он внес в существование ХК «Сибирь». Именно с его именем связан пока самый громкий успех клуба – медали чемпионата КХЛ.

    Его трудолюбие и упорство, профессионализм и увлеченность заслужили уважение и авторитет в хоккейном мире и позволили вывести ХК «Сибирь» на новый спортивный уровень. Желаем Андрею Владимировичу успешно продолжить спортивную карьеру, добиться ярких и значимых достижений, при этом не забыть о проведенных сезонах в ХК «Сибирь», о преданных сибирских болельщиках и фантастической атмосфере на играх в Новосибирске», – говорится в заявлении клуба. 

    Скабелка возглавлял «Сибирь» на протяжении трех последних сезонов. В сезоне-2014/15 под его руководством клуб доходил до финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. 

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