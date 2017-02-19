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    Владимир Петров: «Превратив регулярный чемпионат в разминку, мы делаем себя придатком биатлона»

    Теги ЦСКА СКА Евротур сборная России Дмитрий Квартальнов Александр Радулов телевидение Владимир Петров Кубок Первого канала КХЛ Никита Зайцев Роман Любимов

    Член Наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров поделился мыслями о победе московской команды в регулярном чемпионате.

    «Стабильность ЦСКА говорит о том, что клуб выбрал верный курс и четко ему следует. Этот титул – самый тяжелый из последних трех. Весь сезон мы боролись со СКА и опередили сильного соперника буквально в финишном створе. И это с учетом очень серьезных летних потерь, когда нас покинули ведущие игроки: Радулов, Зайцев, Любимов.

    Такая победа – высшей категории сложности. Не тренерских побед не бывает. Думаю, символично, что о продлении контрактов со штабом Дмитрия Квартальнова пресса узнала именно перед последней игрой первенства», – сказал функционер.

    Петров поделился мыслями о статусе регулярного чемпионата.

    «Учитывая наши традиции, мы не имеем права семь месяцев разыгрывать только одно – 16 табличек с указанием твоего стартового номера в Кубке Гагарина. Понятно, что розыгрыш этих технических номеров не вызывает большого интереса ни у болельщиков, ни у журналистов. В итоге получаем будничный финиш и теряем возможность привлечь к нашему хоккею и к нашей лиге дополнительное внимание болельщиков. Обидно!

    Превратив чемпионат, по сути, в разминочный, лишив его победителя титула чемпиона России, мы сами себя делаем придатком биатлона. Все видели, как регулярный сезон показывали на общенациональном телевидении. Многие хоккейные матчи остались в тени не только футбола, но и биатлона.

    Не показали даже трансляцию матча сборной России на нашем традиционном декабрьском турнире. Это очень тревожная тенденция. Если мы с нашим хоккеем не хотим мириться с падением интереса, то в межсезонье обязаны собраться, все проанализировать и принять правильное решение», – сказал Петров.

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