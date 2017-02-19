Член Наблюдательного совета ЦСКА Владимир Петров поделился мыслями о победе московской команды в регулярном чемпионате.

«Стабильность ЦСКА говорит о том, что клуб выбрал верный курс и четко ему следует. Этот титул – самый тяжелый из последних трех. Весь сезон мы боролись со СКА и опередили сильного соперника буквально в финишном створе. И это с учетом очень серьезных летних потерь, когда нас покинули ведущие игроки: , Зайцев, Любимов.

Такая победа – высшей категории сложности. Не тренерских побед не бывает. Думаю, символично, что о продлении контрактов со штабом пресса узнала именно перед последней игрой первенства», – сказал функционер.

Петров поделился мыслями о статусе регулярного чемпионата.

«Учитывая наши традиции, мы не имеем права семь месяцев разыгрывать только одно – 16 табличек с указанием твоего стартового номера в Кубке Гагарина. Понятно, что розыгрыш этих технических номеров не вызывает большого интереса ни у болельщиков, ни у журналистов. В итоге получаем будничный финиш и теряем возможность привлечь к нашему хоккею и к нашей лиге дополнительное внимание болельщиков. Обидно!

Превратив чемпионат, по сути, в разминочный, лишив его победителя титула чемпиона России, мы сами себя делаем придатком биатлона. Все видели, как регулярный сезон показывали на общенациональном телевидении. Многие хоккейные матчи остались в тени не только футбола, но и биатлона.

Не показали даже трансляцию матча сборной России на нашем традиционном декабрьском турнире. Это очень тревожная тенденция. Если мы с нашим хоккеем не хотим мириться с падением интереса, то в межсезонье обязаны собраться, все проанализировать и принять правильное решение», – сказал Петров.