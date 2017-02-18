Мама погибшего хоккеиста «Витязя-2003»: «Знаю, что тренеры собрали детей и сказали: «Своих не выдаем»

Наталья Солнышкина, мать погибшего 14-летнего хоккеиста Ильи Солнышкина, назвала свою версию случившегося.

«Раздевалка – это закрытая территория для всех родителей во всех клубах. Но у меня есть информация о том, что произошло в раздевалке. Даже знаю, что тренеры собрали детей и сказали: «Своих не выдаем». Там детей как надо подготовили. Я сама видела, как они сидели в раздевалке.

Сын рассказывал, что на катке и в раздевалке хоккеист Иван Чурюканов заставлял детей курить электронные сигареты. Бил детей. Ребята не рассказывали об этом дома родителям. Его боялись все. Он ударил сына сзади два раза. Понимаете, он даже этого не ждал. Не был к этому готов.

Настоящая причина конфликта до конца непонятна. Я разговаривала с Ваней Чурюкановым. Он все отрицает. Не извинились ни его родители, ни Иван. Никто и никак. В детском хоккее есть дедовщина», – сказала Солнышкина.

Тренер «Витязя-2003» о гибели хоккеиста: «Версии непонятные. Дрались-боролись, кто-то кого-то толкнул»