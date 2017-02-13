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    «Ак Барс» не рекомендовал болельщикам воздержаться от поездки на игру с «Салаватом»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев болельщики КХЛ

    «Ак Барс» не давал болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу на игру с «Салаватом Юлаевым».

    «У нас зарезервирован гостевой сектор. Все болельщики «Ак Барса», проживающие в Уфе, и те, кто решил добраться до нее самостоятельно, смогут купить на него билеты. Организованного выезда в этот раз не будет, но клуб не рекомендовал своим болельщикам воздержаться от посещения матча», – заявили в пресс-службе «Ак Барса».

    Ранее сообщалось, что казанский клуб рекомендовал болельщикам не ехать на матч во избежание инцидентов.

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