«Ак Барс» не рекомендовал болельщикам воздержаться от поездки на игру с «Салаватом»

«Ак Барс» не давал болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу на игру с .

«У нас зарезервирован гостевой сектор. Все болельщики , проживающие в Уфе, и те, кто решил добраться до нее самостоятельно, смогут купить на него билеты. Организованного выезда в этот раз не будет, но клуб не рекомендовал своим болельщикам воздержаться от посещения матча», – заявили в пресс-службе «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что казанский клуб рекомендовал болельщикам не ехать на матч во избежание инцидентов.