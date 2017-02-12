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    Олег Знарок: «Ничего не означает, что была сделана ставка на молодежь. Что это может означать?»

    Теги Евротур сборная России сборная Чехии Олег Знарок Шведские игры Илья Самсонов

    Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Чехии (4:2) в матче Шведских игр.

    – В этом сезоне впервые была сделана ставка на молодежь, два этапа вы провели молодыми игроками, они выиграли все свои матчи, впервые за четыре года сборная России победила в Евротуре, причем за этап до его окончания. Что это означает?

    – Ничего не означает. Что это может означать?

    – Настолько талантливая молодежь? Или настолько мотивированная, что обыгрывает всех соперников?

    – Я думаю, что желание огромное попасть на чемпионат мира. За счет желания и выигрывают.

    – Не наводит ли это на мысли и на чемпионат мира в таком ключе команду собрать?

    – Ничего не наводит. Когда будет чемпионат мира – там будет видно. Вообще, Евротур – это всего лишь этап подготовки к ЧМ. А на что наводит – я вам все равно не скажу.

    – Многие из этого состава имеют шанс поехать на чемпионат мира?

    – Такие определенно есть.

    – Новосибирская тройка сегодня сделала три шайбы.

    – Молодцы.

    – Самсонов дебютировал в сборной.

    – Мы победили, пропустил он всего две шайбы, не ошибался. Естественно, я им доволен.

    – Есть ли понимание по апрелю? Сбор национальной команды начнется во время финалов конференций. И весь тренерский штаб сборной может быть еще занят в клубах.

    – У нас есть в распоряжении тренеры, которые будут свободны. Начнет сбор тот, кому я скажу его начать.

    – Насколько важную роль играет аналитический штаб в вашей работе?

    – Очень большую. Очень короткий у нас турнир. И вчера сразу после матча уже были разосланы по айпадам моменты, которые мы хотели видеть, чтобы подготовиться к следующей игре. Мы просмотрели, провели собрание и были ко всему готовы, – сказал Знарок.

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