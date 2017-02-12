Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над сборной Чехии (4:2) в матче Шведских игр.

– В этом сезоне впервые была сделана ставка на молодежь, два этапа вы провели молодыми игроками, они выиграли все свои матчи, впервые за четыре года сборная России победила в Евротуре, причем за этап до его окончания. Что это означает?

– Ничего не означает. Что это может означать?

– Настолько талантливая молодежь? Или настолько мотивированная, что обыгрывает всех соперников?

– Я думаю, что желание огромное попасть на чемпионат мира. За счет желания и выигрывают.

– Не наводит ли это на мысли и на чемпионат мира в таком ключе команду собрать?

– Ничего не наводит. Когда будет чемпионат мира – там будет видно. Вообще, Евротур – это всего лишь этап подготовки к ЧМ. А на что наводит – я вам все равно не скажу.

– Многие из этого состава имеют шанс поехать на чемпионат мира?

– Такие определенно есть.

– Новосибирская тройка сегодня сделала три шайбы.

– Молодцы.

– Самсонов дебютировал в сборной.

– Мы победили, пропустил он всего две шайбы, не ошибался. Естественно, я им доволен.

– Есть ли понимание по апрелю? Сбор национальной команды начнется во время финалов конференций. И весь тренерский штаб сборной может быть еще занят в клубах.

– У нас есть в распоряжении тренеры, которые будут свободны. Начнет сбор тот, кому я скажу его начать.

– Насколько важную роль играет аналитический штаб в вашей работе?

– Очень большую. Очень короткий у нас турнир. И вчера сразу после матча уже были разосланы по айпадам моменты, которые мы хотели видеть, чтобы подготовиться к следующей игре. Мы просмотрели, провели собрание и были ко всему готовы, – сказал Знарок.