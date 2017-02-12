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    Владислав Третьяк: «Результат сборной России доказывает, что подготовка молодых хоккеистов у нас в стране идет по нарастающей»

    Теги Евротур сборная России Владислав Третьяк Олег Знарок Шведские игры Владимир Ткачев Анатолий Голышев Кирилл Капризов

    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России на Шведских играх и в Евротуре.

    «Во-первых, радуюсь, что у нас расширяется круг кандидатов на чемпионат мира. Во-вторых, этот результат доказывает, что подготовка молодых хоккеистов у нас в стране идет по нарастающей.

    Жизнь доказывает, что хоккей развивается, и в КХЛ появляются хорошие, перспективные игроки: Капризов, Ткачев, Голышев. Теперь уже Знарку придется поломать голову, кого брать на чемпионат мира. Впрочем, это уже приятная головная боль».

    ФХР совместно с тренерским советом и Олегом Знарком приняла правильное решение отправлять на эти турниры молодежь. Ребятам дается шанс как можно больше участвовать в международных соревнованиях, потому что здесь совершенно другой хоккей, другое отношение к своему делу.

    Да, есть ошибки, свойственные молодым, но ребята ложатся под шайбу, а это для меня главный показатель. Посмотрите, с каким энтузиазмом парни бьются. Хотя, если помните, многие журналисты нас критиковали, спрашивая, зачем мы таким составом едем выступать на Кубок Карьяла», – сказал Третьяк.

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