Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России на Шведских играх и в Евротуре.

«Во-первых, радуюсь, что у нас расширяется круг кандидатов на чемпионат мира. Во-вторых, этот результат доказывает, что подготовка молодых хоккеистов у нас в стране идет по нарастающей.

Жизнь доказывает, что хоккей развивается, и в КХЛ появляются хорошие, перспективные игроки: Капризов, Ткачев, Голышев. Теперь уже Знарку придется поломать голову, кого брать на чемпионат мира. Впрочем, это уже приятная головная боль».

ФХР совместно с тренерским советом и Олегом Знарком приняла правильное решение отправлять на эти турниры молодежь. Ребятам дается шанс как можно больше участвовать в международных соревнованиях, потому что здесь совершенно другой хоккей, другое отношение к своему делу.

Да, есть ошибки, свойственные молодым, но ребята ложатся под шайбу, а это для меня главный показатель. Посмотрите, с каким энтузиазмом парни бьются. Хотя, если помните, многие журналисты нас критиковали, спрашивая, зачем мы таким составом едем выступать на Кубок Карьяла», – сказал Третьяк.