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    НХЛ. Лундквист быстрее всех вратарей выиграл 400 матчей в лиге

    Теги Рейнджерс Колорадо Мартин Бродер Крис Осгуд НХЛ Хенрик Лундквист Патрик Руа Тони Эспозито Жак Плант

    Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист в игре с «Колорадо» (4:2) отразил 32 броска и был признан первой звездой матча.

    Швед быстрее всех голкиперов одержал 400-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему понадобилось 727 игр.

    Второе место по этому показателю занимает Мартин Бродер – 735 матчей, 3-е – Крис Осгуд (742), 4-ю позицию делят Жак Плант и Патрик Руа – по 753 игры.

    Кроме того, Лундквист стал третьим после Бродера («Нью-Джерси») и Тони Эспозито («Чикаго») вратарем, выигравшим 400 матчей в составе одного клуба.

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