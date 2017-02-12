Голкипер Хенрик Лундквист в игре с «Колорадо» (4:2) отразил 32 броска и был признан первой звездой матча.

Швед быстрее всех голкиперов одержал 400-ю победу в регулярных чемпионатах . Для этого ему понадобилось 727 игр.

Второе место по этому показателю занимает – 735 матчей, 3-е – Крис Осгуд (742), 4-ю позицию делят Жак Плант и Патрик Руа – по 753 игры.

Кроме того, Лундквист стал третьим после Бродера («Нью-Джерси») и Тони Эспозито («Чикаго») вратарем, выигравшим 400 матчей в составе одного клуба.