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    «Сочи»: «В ближайшие дни погасим все долги. Ждем денег. У нас ребята привыкшие к этому»

    Теги КХЛ Сочи кризис Сергей Воропаев

    Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев рассказал, почему у клуба возникла трехмесячная задолженность по зарплате перед игроками.

    «У нас все договоренности есть: денег мы ждем, так как это вопрос технического плана, и речь идет о периоде с ноября по январь. В ближайшие дни все будет погашено.

    Ребята понимают, что есть серьезный спонсор. Никто не отказывается, договоренности есть. Технические моменты присутствуют, мы им объясняем.

    Настроение у команды рабочее, у нас ребята привыкшие к этому», – сказал Воропаев.

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