Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев рассказал, почему у клуба возникла трехмесячная задолженность по зарплате перед игроками.

«У нас все договоренности есть: денег мы ждем, так как это вопрос технического плана, и речь идет о периоде с ноября по январь. В ближайшие дни все будет погашено.

Ребята понимают, что есть серьезный спонсор. Никто не отказывается, договоренности есть. Технические моменты присутствуют, мы им объясняем.

Настроение у команды рабочее, у нас ребята привыкшие к этому», – сказал Воропаев.