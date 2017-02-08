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    НХЛ. Гавлат объявил о завершении карьеры

    Теги Нью-Джерси Оттава Сент-Луис Чикаго Миннесота Сан-Хосе Мартин Гавлат сборная Чехии НХЛ

    Нападающий Мартин Гавлат объявил о завершении карьеры игрока.

    В НХЛ чех выступал за «Оттаву», «Чикаго», «Миннесоту», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Нападающий провел 790 игр в регулярных чемпионатах, набрав 594 (242+352) очка. На счету хоккеиста 75 матчей и 52 (21+31) очка в плей-офф.

    Нападающий выиграл Суперлигу в составе московского «Динамо» в сезоне-2004/05. Хоккеист выступал за сборную Чехии и стал чемпионом мира в 2000 году.

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