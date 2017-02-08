Нападающий Мартин Гавлат объявил о завершении карьеры игрока.

В чех выступал за «Оттаву», «Чикаго», «Миннесоту», , «Нью-Джерси» и «Сент-Луис». Нападающий провел 790 игр в регулярных чемпионатах, набрав 594 (242+352) очка. На счету хоккеиста 75 матчей и 52 (21+31) очка в плей-офф.

Нападающий выиграл Суперлигу в составе московского «Динамо» в сезоне-2004/05. Хоккеист выступал за сборную Чехии и стал чемпионом мира в 2000 году.