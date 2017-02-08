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    НХЛ. Кросби набрал 60-е очко в сезоне и догнал Макдэвида в гонке бомбардиров

    Теги Питтсбург Калгари Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче с «Калгари» (2:3 Б). 

    Канадец стал вторым игроком после Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», набравшим в текущем сезоне 60 очков, и догнал его в гонке бомбардиров. У Кросби 30 голов и 30 результативных передач в 46 матчах сезона. 

    Добавим, что игроку «пингвинов» осталось набрать 2 балла до отметки 1000 очков за карьеру. 

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