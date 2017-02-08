Капитан Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче с «Калгари» (2:3 Б).

Канадец стал вторым игроком после из «Эдмонтона», набравшим в текущем сезоне 60 очков, и догнал его в гонке бомбардиров. У Кросби 30 голов и 30 результативных передач в 46 матчах сезона.

Добавим, что игроку «пингвинов» осталось набрать 2 балла до отметки 1000 очков за карьеру.