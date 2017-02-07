Сегодня в европейской Лиге чемпионов состоялся финальный матч. Шведская «Фрелунда» выиграла турнир во второй раз подряд.

Лига чемпионов

Финал

Фрелунда Швеция – Спарта Чехия – 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 2 Цингел (Калина, Кудрна)

1:1 – 7 Уэллман (Сандстрем, Томмернес), ГБ

1:2 – 10 Врана (Глинка), ГМ

2:2 – 12 Лундквист (Томмернес, Олофссон), ГБ

3:2 – 27 Уэлмман (Олофссон, Донован)

3:3 – 46 Климек (Шврчек, Пех)

4:3 – 61 Ласу (Ольсен, Донован)

Вратари: Густафссон (33/36) – Пепперле (31/35)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.