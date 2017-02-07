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    Лига чемпионов. Финал. «Фрелунда» победила в овертайме «Спарту» и выиграла турнир во второй раз подряд

    Теги результаты Фрелунда Лига чемпионов Спарта

    Сегодня в европейской Лиге чемпионов состоялся финальный матч. Шведская «Фрелунда» выиграла турнир во второй раз подряд.

    Лига чемпионов

    Финал

    Фрелунда Швеция – Спарта Чехия – 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

    0:1 – 2 Цингел (Калина, Кудрна)

    1:1 – 7 Уэллман (Сандстрем, Томмернес), ГБ

    1:2 – 10 Врана (Глинка), ГМ

    2:2 – 12 Лундквист (Томмернес, Олофссон), ГБ

    3:2 – 27 Уэлмман (Олофссон, Донован)

    3:3 – 46 Климек (Шврчек, Пех)

    4:3 – 61 Ласу (Ольсен, Донован)

    Вратари: Густафссон (33/36) – Пепперле (31/35)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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