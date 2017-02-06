Бывший руководитель игроков НХЛ Боб Гуденау поделился мнением о ситуации в КХЛ, с которой одно время сотрудничал.

– Последняя ваша официальная хоккейная деятельность была, как это ни удивительно, связана с КХЛ. Как это получилось?

– Ко мне обратился первый президент КХЛ Александр Медведев, также мы общались с Владимиром Шалаевым и Романом Ротенбергом. Я оказывал некоторое содействие в формировании концепции, разработке типовых контрактов, других документов. Сотрудничал с КХЛ около двух лет, и мне это было интересно.

– Правильно ли, на ваш взгляд, все в КХЛ происходило и происходит?

– Речь шла о новой лиге, которая хотела взять за образец все лучшее, что есть в НХЛ, и постараться со временем составить ей конкуренцию. В связи с этим имелась тенденция делать все слишком быстро. Впрочем, в таких ситуациях лучше быть чрезмерно агрессивным, нежели проявлять пассивность.

Давно уже не имею к КХЛ никакого отношения, поэтому не могу говорить о правильности или неправильности ее действий, но продолжаю следить за лигой. Как я понимаю, у российского хоккея сейчас непростые времена. В частности, необходимо поддерживать определенные качественные требования к клубам и аренам, что не во всех городах просто. Команд в КХЛ очень много. Возможно, в российском случае не так уж обязательна концепция закрытой лиги – и имеет смысл, подобно другим видам спорта, ввести ежегодный обмен между лигами.

– КХЛ отстала от НХЛ навсегда?

– Никогда не говори «никогда». Но зазор, конечно, есть. В КХЛ есть очень и очень хорошие хоккеисты. Но не думаю, что глубину составов в ней можно сравнить с энхаэловской. Подавляющее большинство сильнейших игроков, в том числе российских, все равно едет в НХЛ. Это не означает, что КХЛ не может быть очень сильной лигой. Главный вопрос – куда идет лига? Куда она хочет идти?

– И куда же?

– Уверен, например, что в КХЛ серьезно размышляют на количеством команд. Иногда лучше – это не больше, а меньше. Нужно проводить серьезный анализ, чтобы продукт был качественным и конкурентоспособным. Сколько реально сильных, дееспособных команд там есть? Может, для развития и прогресса лиги лучше иметь, например, 18 команд? А может, как я уже сказал, имеет смысл делать так, как в футбольных лигах Европы – с циркуляцией между высшим и следующим дивизионами? – сказал Гуденау.