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    Павел Колобков: «Предпосылок к ослаблению лимита на легионеров в КХЛ пока нет»

    Теги КХЛ Павел Колобков Министерство спорта России лимит на легионеров

    Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в КХЛ

    – Какое у вас отношение к лимиту на легионеров в хоккее? В КХЛ, как известно, выполняют распоряжение Минспорта. Вам не кажется, что лимит именно в КХЛ можно ослабить?

    – Предпосылок к этому пока нет. Для чего сделан лимит на легионеров? Чтобы дать возможность расти своим спортсменам. Мы вырабатываем эффективную формулу для проведения национального чемпионата. Если у нас заиграют в клубах одни иностранцы, вряд ли это поспособствует росту мастерства российских спортсменов.

    Должен существовать баланс: легионеры добавляют интерес нашему чемпионату, но они не должны мешать расти. И надо сказать, что мы никому этот лимит не навязывали, он всегда обсуждался с федерациями по видам спорта, – заявил Колобков. 

    На данный момент общее число легионеров в заявке российского клуба на матч КХЛ не должно превышать пяти. При этом на количество легионеров в заявке клубов на сезон ограничения не накладываются.

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