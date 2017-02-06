Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров в .

– Какое у вас отношение к лимиту на легионеров в хоккее? В КХЛ, как известно, выполняют распоряжение Минспорта. Вам не кажется, что лимит именно в КХЛ можно ослабить?

– Предпосылок к этому пока нет. Для чего сделан лимит на легионеров? Чтобы дать возможность расти своим спортсменам. Мы вырабатываем эффективную формулу для проведения национального чемпионата. Если у нас заиграют в клубах одни иностранцы, вряд ли это поспособствует росту мастерства российских спортсменов.

Должен существовать баланс: легионеры добавляют интерес нашему чемпионату, но они не должны мешать расти. И надо сказать, что мы никому этот лимит не навязывали, он всегда обсуждался с федерациями по видам спорта, – заявил Колобков.

На данный момент общее число легионеров в заявке российского клуба на матч КХЛ не должно превышать пяти. При этом на количество легионеров в заявке клубов на сезон ограничения не накладываются.