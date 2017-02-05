НХЛ. «Вашингтон» провел церемонию чествования Овечкина в честь 1000 набранных очков
«Вашингтон» провел церемонию в честь 1000 набранных очком капитаном команды Александром Овечкиным.
Игроку была вручена клюшка, на которой отмечены юбилейные набранные очки (1-е, 100-е, 200-е и т.д.) с указанием матча и соперника.
Церемония состоялась перед матчем с «Лос-Анджелесом» (1:0, первый период). В церемонии поучаствовал владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис. На трибунах были разложены маски с лицом россиянина.
Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ в матче с «Питтсбургом» 12 января.
Фото: твиттер «Вашингтона»
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