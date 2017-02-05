«Вашингтон» провел церемонию в честь 1000 набранных очком капитаном команды .

Игроку была вручена клюшка, на которой отмечены юбилейные набранные очки (1-е, 100-е, 200-е и т.д.) с указанием матча и соперника.

Церемония состоялась перед матчем с (1:0, первый период). В церемонии поучаствовал владелец «Кэпиталс» . На трибунах были разложены маски с лицом россиянина.

Овечкин набрал 1000-е очко в в матче с «Питтсбургом» 12 января.

Фото: твиттер