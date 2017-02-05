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    «Монреаль» – «Вашингтон». Радулов набрал 2 очка и стал второй звездой матча

    Теги Монреаль Вашингтон Александр Радулов НХЛ

    Форвард «Монреаля» Александр Радулов забросил шайбу в матче с «Вашингтоном» (2:3). 

    Это был 13-й гол россиянина в нынешнем сезоне. Кроме того, он сделал голевую передачу Максу Пачиоретти. В итоге его признали второй звездой матча. 

    Всего на счету Радулова стало 41 (13+28) очко в 51 матче при полезности «+7». 

    Добавим, что в третьем периоде он получил малый штраф за фол против Александра Овечкина, что привело к победной шайбе «Вашингтона» в большинстве. 

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