Форвард «Монреаля» Александр Радулов забросил шайбу в матче с (2:3).

Это был 13-й гол россиянина в нынешнем сезоне. Кроме того, он сделал голевую передачу Максу Пачиоретти. В итоге его признали второй звездой матча.

Всего на счету Радулова стало 41 (13+28) очко в 51 матче при полезности «+7».

Добавим, что в третьем периоде он получил малый штраф за фол против Александра Овечкина, что привело к победной шайбе «Вашингтона» в большинстве.