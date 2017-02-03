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    НХЛ. Форвард «Сан-Хосе» Марло стал 45-м игроком в истории лиги, забившим 500 голов

    Теги Ванкувер Сан-Хосе Патрик Марло видео НХЛ

    Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло забросил шайбу в матче с «Ванкувером» (2:0, второй период). 

    Этот гол стал для 37-летнего канадца 500-м в карьере в НХЛ. Таким образом, он стал 45-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки и первым – в истории «акул». 

    Марло был выбран «Шаркс» под общим 2-м номером на драфте НХЛ-1997 и проводит в этом клубе всю свою карьеру. Он стал 10-м игроком, кто забил 500 голов, выступая только за один клуб. 

    С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

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