Форвард Патрик Марло забросил шайбу в матче с «Ванкувером» (2:0, второй период).

Этот гол стал для 37-летнего канадца 500-м в карьере в НХЛ. Таким образом, он стал 45-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки и первым – в истории «акул».

Марло был выбран «Шаркс» под общим 2-м номером на драфте НХЛ-1997 и проводит в этом клубе всю свою карьеру. Он стал 10-м игроком, кто забил 500 голов, выступая только за один клуб.

С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.