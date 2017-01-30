Дон Черри: «Не ждал силовых приемов на Матче звезд, но игроки даже не старались. Джастин Бибер старался»
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри подверг критике игру на Матче звезд НХЛ.
«Вы знаете, что эти парни могли заработать по 90 тысяч долларов за победу? Для них это ничего не значит. Я был неправ, когда думал в прошлом году, что они на самом деле включатся. Сейчас я должен был прийти и сказать, что была отличная игра, но они даже не старались! Я против такого.
Я не ждал бы от них силовых приемов при игре 5 на 5. При игре 3 на 3 они не могут хитовать. Но я ждал хотя бы немного усилий. Поэтому я обычно не бываю на Матчах всех звезд. Хотите привезти меня на такой матч? Ждите, что я скажу правду», – заявил Черри.
Единственным, кого он отметил по итогам звездного уик-энда, оказался популярный канадский певец Джастин Бибер.
«Там был этот, с классной стрижкой, канадский парень из Стратфорда. Он возвращался в оборону, отличная работа, Джастин! По крайней мере, он старался. Я думаю, певец он тоже неплохой», – сказал Черри.
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