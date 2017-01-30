Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри подверг критике игру на Матче звезд .

«Вы знаете, что эти парни могли заработать по 90 тысяч долларов за победу? Для них это ничего не значит. Я был неправ, когда думал в прошлом году, что они на самом деле включатся. Сейчас я должен был прийти и сказать, что была отличная игра, но они даже не старались! Я против такого.

Я не ждал бы от них силовых приемов при игре 5 на 5. При игре 3 на 3 они не могут хитовать. Но я ждал хотя бы немного усилий. Поэтому я обычно не бываю на Матчах всех звезд. Хотите привезти меня на такой матч? Ждите, что я скажу правду», – заявил Черри.

Единственным, кого он отметил по итогам звездного уик-энда, оказался популярный канадский певец Джастин Бибер.

«Там был этот, с классной стрижкой, канадский парень из Стратфорда. Он возвращался в оборону, отличная работа, Джастин! По крайней мере, он старался. Я думаю, певец он тоже неплохой», – сказал Черри.

Матч звезд НХЛ. Джастин Бибер забил гол в матче команд Гретцки и Лемье