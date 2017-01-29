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    Илья Ковальчук: «Перестали играть после 5:0. Нельзя так»

    Теги СКА Трактор Илья Ковальчук КХЛ Николай Прохоркин Александр Барабанов

    Форвард СКА Илья Ковальчук дал комментарии по окончании матча с «Трактором» (5:3).

    «Перестали играть после 5:0. Нельзя так, надо делать выводы.

    До плей-офф осталось пять матчей, надо подтянуть игру. Пропущенные шайбы смазали игру. Нельзя так выходить, встали и забыли, что играем дома при полных трибунах. Обязательно разберем ошибки, поговорим с командой, больше такого не повторится

    Что касается Прохоркина – не раз в год бы выстреливал. Сегодня у него была правильная подготовка, пусть за нее зацепится.

    Что касается Барабанова, то он съездил в сборную и перестал забивать, но старается, много черновой работы делает. Он хорошо играет», – сказал нападающий.

    Форвард Николай Прохоркин оформил дубль, забив впервые за три месяца. Безголевая серия нападающего Александра Барабанова в КХЛ достигла 22 матчей.

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