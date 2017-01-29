В рамках Матча звезд НХЛ конкурс SuperSkills «Броски на силу» выиграл Ши Уэбер.

В конкурсе принимало участие 8 человек, представители Атлантического дивизиона соревновались с игроками из дивизиона Метрополитан, а Тихоокеанского – из Центрального.

Результаты состязаний:

Виктор Хедман («Тампа») – Сет Джонс («Коламбус») – 151,7 км/ч : 157,9 км/ч. 1 очко выиграл дивизион Метрополитан.

Ши Уэбер («Монреаль») – Александр Овечкин («Вашингтон») – 165,5 : 157,4. 1 очко выиграл Атлантический дивизион.

Патрик Лайне («Виннипег») – Брент Бернс («Сан-Хосе») – 163,7 :157,3. 1 очко выиграл Центральный дивизион.

Нэтан Маккиннон («Колорадо») – Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 148,6 : 152,3. 1 очко выиграл Тихоокеанский дивизион.

Обладатель сильнейшего броска Уэбер принес Атлантическому дивизиону бонусное очко.

После пяти конкурсов Тихоокеанский дивизион набрал 6 очков, Атлантический – 5, Метрополитан – 5, Центральный – 3.

В финал – конкурс буллитов – вышли Тихоокеанский и Атлантический дивизионы.