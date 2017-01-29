Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Матч звезд НХЛ. Уэбер победил в конкурсе на самый сильный бросок, Овечкин – 4-й

    Теги Монреаль Вашингтон Матч звезд НХЛ Александр Овечкин Ши Уэбер НХЛ

    В рамках Матча звезд НХЛ конкурс SuperSkills «Броски на силу» выиграл Ши Уэбер.

    В конкурсе принимало участие 8 человек, представители Атлантического дивизиона соревновались с игроками из дивизиона Метрополитан, а Тихоокеанского – из Центрального.

    Результаты состязаний:

    Виктор Хедман («Тампа») – Сет Джонс («Коламбус») – 151,7 км/ч : 157,9 км/ч. 1 очко выиграл дивизион Метрополитан. 

    Ши Уэбер («Монреаль») – Александр Овечкин («Вашингтон») – 165,5 : 157,4. 1 очко выиграл Атлантический дивизион. 

    Патрик Лайне («Виннипег») – Брент Бернс («Сан-Хосе») – 163,7 :157,3. 1 очко выиграл Центральный дивизион. 

    Нэтан Маккиннон («Колорадо») – Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 148,6 : 152,3. 1 очко выиграл Тихоокеанский дивизион. 

    Обладатель сильнейшего броска Уэбер принес Атлантическому дивизиону бонусное очко.  

    После пяти конкурсов Тихоокеанский дивизион набрал 6 очков, Атлантический – 5, Метрополитан – 5, Центральный – 3. 

    В финал – конкурс буллитов – вышли Тихоокеанский и Атлантический дивизионы. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться