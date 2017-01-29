В рамках Матча звезд НХЛ в конкурсе SuperSkills в забегах на скорость победил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Россиянин Никита Кучеров выиграл свой забег, показав второй результат.

В конкурсе принимало участие 8 человек, представители Атлантического дивизиона соревновались с игроками из дивизиона Метрополитан, а Тихоокеанского – из Центрального.

Результаты забегов:

Никита Кучеров («Тампа») – Кэм Эткинсон («Коламбус») – 13,16 секунды : 13,33 секунды. 1 очко выиграл Атлантический дивизион.

Винсент Трочек («Флорида») – Уэйн Симмондс («Филадельфия») – 13,32 : 13,65. 1 очко выиграл Атлантический дивизион.

Патрик Лайне («Виннипег») – Бо Хорват («Ванкувер») – 13,42 – 13,43. 1 очко выиграл Центральный дивизион.

Нэтан Маккиннон («Колорадо») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 13,62 – 13,02. 1 очко выиграл Тихоокеанский дивизион.

Бонусное очко Тихоокеанскому дивизиону принес показавший лучшее время Макдэвид.

После четырех конкурсов Тихоокеанский дивизион набрал 5 очков, Метрополитан – 4, Атлантический – 3, Центральный – 2.