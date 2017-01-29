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    Матч звезд НХЛ. Макдэвид выиграл забеги на скорость, Кучеров – 2-й

    Теги Матч звезд НХЛ НХЛ рекорды Коннор Макдэвид

    В рамках Матча звезд НХЛ в конкурсе SuperSkills в забегах на скорость победил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

    Россиянин Никита Кучеров выиграл свой забег, показав второй результат. 

    В конкурсе принимало участие 8 человек, представители Атлантического дивизиона соревновались с игроками из дивизиона Метрополитан, а Тихоокеанского – из Центрального. 

    Результаты забегов:

    Никита Кучеров («Тампа») – Кэм Эткинсон («Коламбус») – 13,16 секунды : 13,33 секунды. 1 очко выиграл Атлантический дивизион. 

    Винсент Трочек («Флорида») – Уэйн Симмондс («Филадельфия») – 13,32 : 13,65. 1 очко выиграл Атлантический дивизион. 

    Патрик Лайне («Виннипег») – Бо Хорват («Ванкувер») – 13,42 – 13,43. 1 очко выиграл Центральный дивизион. 

    Нэтан Маккиннон («Колорадо») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 13,62 – 13,02. 1 очко выиграл Тихоокеанский дивизион. 

    Бонусное очко Тихоокеанскому дивизиону принес показавший лучшее время Макдэвид. 

    После четырех конкурсов Тихоокеанский дивизион набрал 5 очков, Метрополитан – 4, Атлантический – 3, Центральный – 2. 

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