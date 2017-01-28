Марио Лемье: «Я очень удивлен, что Малкин не попал в топ-100»
Бывший форвард «Питтсбурга» и нынешний совладелец клуба Марио Лемье поделился мыслями о списке 100 лучших игроков в истории НХЛ.
Нападающий пенсильванской команды Евгений Малкин не попал в список.
«Я очень удивлен. Малкин выиграл два Кубка Стэнли, Конн Смайт-трофи, Арт Росс-трофи. Это огорчает», – сказал Лемье.
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