6 действующих игроков НХЛ попали в список 100 лучших в истории лиги

НХЛ огласила имена 100 лучших игроков в истории лиги в рамках специальной процедуры, приуроченной к 100-летию лиги.

В список вошли только 6 действующих игроков НХЛ – защитник Данкан Кит («Чикаго»), форварды Яромир Ягр («Флорида»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Джонатан Тэйвс и Патрик Кэйн (оба – «Чикаго»).

Кроме того, в список попал Павел Дацюк, который завершил карьеру в НХЛ, но продолжает выступления в КХЛ.

Список составило специально отобранное жюри из 58 человек, на всех имеющее более 1800 лет хоккейной практики. Каждый член жюри составил список из 100 игроков, а каждый голос приравнивался к одному очку. Голосование прошло в июле и августе.

Полный список 100 лучших игроков и членов жюри