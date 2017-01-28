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    6 действующих игроков НХЛ попали в список 100 лучших в истории лиги

    Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Флорида Чикаго Яромир Ягр Сидни Кросби Александр Овечкин Данкан Кит НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн

    НХЛ огласила имена 100 лучших игроков в истории лиги в рамках специальной процедуры, приуроченной к 100-летию лиги.

    В список вошли только 6 действующих игроков НХЛ – защитник Данкан Кит («Чикаго»), форварды Яромир Ягр («Флорида»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Джонатан Тэйвс и Патрик Кэйн (оба – «Чикаго»). 

    Кроме того, в список попал Павел Дацюк, который завершил карьеру в НХЛ, но продолжает выступления в КХЛ. 

    Список составило специально отобранное жюри из 58 человек, на всех имеющее более 1800 лет хоккейной практики. Каждый член жюри составил список из 100 игроков, а каждый голос приравнивался к одному очку. Голосование прошло в июле и августе.

    Полный список 100 лучших игроков и членов жюри

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