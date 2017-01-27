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    «Торпедо» – СКА. Тренер хозяев Скудра перед началом 2-го периода был удален до конца матча за оскорбление судьи

    Теги СКА Торпедо судьи Петерис Скудра КХЛ Алексей Раводин Сергей Беляев

    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра был удален до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

    Скудра получил дисциплинарный штраф перед началом второго периода за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд.

    Для специалиста это второй матч-штраф в нынешнем сезоне. За первое дисциплинарное нарушение Скудра был дисквалифицирован на две игры.

    Матч «Торпедо» – СКА обслуживают арбитры Сергей Беляев и Алексей Раводин.

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