«Торпедо» – СКА. Тренер хозяев Скудра перед началом 2-го периода был удален до конца матча за оскорбление судьи
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра был удален до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
Скудра получил дисциплинарный штраф перед началом второго периода за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд.
Для специалиста это второй матч-штраф в нынешнем сезоне. За первое дисциплинарное нарушение Скудра был дисквалифицирован на две игры.
Матч «Торпедо» – СКА обслуживают арбитры Сергей Беляев и Алексей Раводин.
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