Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра был удален до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

Скудра получил дисциплинарный штраф перед началом второго периода за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команд.

Для специалиста это второй матч-штраф в нынешнем сезоне. За первое дисциплинарное нарушение Скудра был дисквалифицирован на две игры.

Матч «Торпедо» – СКА обслуживают арбитры Сергей Беляев и Алексей Раводин.