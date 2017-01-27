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    НХЛ и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Олимпиаде-2018

    Теги НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Руководство НХЛ и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

    «Руководство НХЛ и владельцы клубов на данный момент не нашли положительных моментов, которые смогли бы повлиять на принятие положительного решения по выступлению игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.

    Ситуация, при которой игроки хотят поехать в Корею, а руководство выступает против, может отрицательно разрешится для первых уже в ближайшее время, так как руководство лиги единогласно против поездки на ОИ-2018.

    В этом случае сборные США и Канады могут быть сформированы, прежде всего, из игроков европейских лиг. Времени остается все меньше и меньше, международная федерация на данный момент так и не предложила пока НХЛ ни одного решения проблемы или вариантов, которые смогли бы заинтересовать лигу», – сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

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