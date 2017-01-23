КХЛ выступила с заявлением относительно встречи хоккеистов «Спартака» и фанатов в раздевалке клуба.

«Сегодня в социальных сетях было распространено видео общения группы болельщиков ХК «Спартак» с командой в раздевалке хоккейного клуба. По содержанию данного видео КХЛ заявляет следующее.

Лига ведет последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр, делает все возможное для создания на играх чемпионата и вокруг них атмосферы взаимного уважения.

Приоритетом является привлечение на матчи зрителей с детьми, поэтому КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея как семейного вида спорта. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков.

В связи с этим вызывает крайнее удивление акция болельщиков «Спартака», в грубой и нецензурной форме высказавших свое неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба.

Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях», – говорится в заявлении лиги.

«Ты че, не можешь повести за собой? Безногий, бл#». Фанаты «Спартака» настраивают игроков на матч с ЦСКА