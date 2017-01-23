Один из ветеранов фан-движения «Спартака» Амир Хуслютдинов, известный как «Профессор», после встречи болельщиков с командой поделился мнением о положении дел в клубе.

– Терпеть этот хаос, который сейчас творится, было очень тяжело. Я был против идиоматических выражений, в моей речи их не было, кроме одного слова, но не все ребята смогли сдержаться, к сожалению.

Я говорил, что мы не хотим оскорблять, унижать кого-то, хотя можно было сказать и более жесткие слова. Мы хотели достучаться до мозгов и сердец людей.

Жаль, что в видео не вошел вопрос о том, что скажет игрок, когда ребенок сядет к нему на колени и спросит: «Папа, а что ты выиграл?»

Как ответить? Бабло? Мы хотели достучаться до людей, донести до них, что тот период, когда они находятся в «Спартаке», возможно, лучший в их спортивной жизни. И думать про машины, девочек, часы – это все за площадкой.

В нашей стране масса людей работает за 30-40 тысяч рублей. За те деньги, которые они получают, половина населения нашей страны готова копать асфальт. А они не могут шайбу погонять по льду.

– То есть болельщики имеют претензии к самоотдаче игроков?

– Да. Если нет стержня, этого мы никогда не простим. Будем надеяться, что у нас в команде играют мужчины. Мы хотим, чтобы хоккеисты это доказали.

Сезон уже не спасти, но как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Вот мы и пытались достучаться до ребят. Я сказал, что, с нашей точки зрения, у них беда с совестью.

Не надо бегать на площадке за меня или за других болельщиков. Пусть побегают за свой контракт, за бабки. Сейчас другое поколение. Верность флагу, доблесть немного не в чести. То, что для нас было подло и гадко, сейчас наоборот: урвал, смог пристроиться…

– Думаете, удалось достучаться до игроков?

– Я надеюсь. Посмотрим, насколько они мужчины, насколько держат слово, – сказал Хуслютдинов.

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