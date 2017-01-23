Исполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал встречу хоккеистов «Спартака» с болельщиками.

Сегодня «Спартак» дома сыграет против ЦСКА, начало матча – в 19.30 по московскому времени.

«То, что произошло, – беспрецедентно. Подобные вещи не должны происходить в профессиональном клубе и, тем более, в профессиональной лиге. Со своей стороны хочу обратиться к болельщикам и игрокам. Друзья, давайте не позволим подобной грязи вылиться на площадку.

Давайте проведем сегодняшний матч в атмосфере профессионализма и не дадим никаким околохоккейным вещам разрушить ее. А хоккеистам желаю показать честную игру, достойную уровня нашей лиги.

Я думаю, что этому событию должны дать оценку, в первую очередь, глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Николаевич Коваленко и руководство нашей лиги. Наша лига позиционирует себя сильнейшей в Европе и второй в мире, но как мы хотим, чтобы к нам ехали иностранцы, когда в командах происходит такое?

Напомню, что помимо иностранных игроков во многих клубах КХЛ работают и тренеры-иностранцы, например, в нашем сопернике по прошлогоднему финалу Кубка Гагарина – магнитогорском «Металлурге», – заявил Есмантович.

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