Алексей Житник: «За проход 1-го раунда плей-офф НХЛ игрокам платят по 5 тысяч долларов. В КХЛ – по 200-300 тысяч»
Олимпийский чемпион Алексей Житник рассказал о премиальных за раунды плей-офф в НХЛ и КХЛ.
- Может, надо усилить финансовую составляющую Матчей звезд?
– Не думаю, ведь на фоне общих зарплат в хоккее на Матче звезд не заработаешь. Во всяком случае в мое время лига оплачивала игрокам только дорогу и проживание. Да и вообще здесь подобные премии не предусмотрены.
В плей-офф НХЛ хоккеисты играют бесплатно, разве что за проход первого этапа платили по 5 тысяч долларов и еще по 50-70 тысяч – за Кубок Стэнли. При этом клубы именно на плей-офф зарабатывают очень серьезные деньги.
Кстати, в той же КХЛ ситуация совсем иная. Слышал, за проход первого раунда там выписывали премии по 200-300 тысяч долларов на человека. И не думаю, что в последние годы что-то в КХЛ в этом плане изменилось, – сказал Житник.
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