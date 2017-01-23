Олимпийский чемпион Алексей Житник рассказал о премиальных за раунды плей-офф в и КХЛ.

- Может, надо усилить финансовую составляющую звезд?

– Не думаю, ведь на фоне общих зарплат в хоккее на звезд не заработаешь. Во всяком случае в мое время лига оплачивала игрокам только дорогу и проживание. Да и вообще здесь подобные премии не предусмотрены.

В плей-офф НХЛ хоккеисты играют бесплатно, разве что за проход первого этапа платили по 5 тысяч долларов и еще по 50-70 тысяч – за . При этом клубы именно на плей-офф зарабатывают очень серьезные деньги.

Кстати, в той же ситуация совсем иная. Слышал, за проход первого раунда там выписывали премии по 200-300 тысяч долларов на человека. И не думаю, что в последние годы что-то в в этом плане изменилось, – сказал Житник.