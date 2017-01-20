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    Леонид Вайсфельд: «Сведберг – вратарь очень высокого уровня»

    Теги Салават Юлаев Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Никлас Сведберг

    Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказал мнение о вратаре Никласе Сведберге.

    «Сведберг – вратарь очень высокого уровня. Проблема в том, что он переживает за всю команду и начинает заниматься не своими вещами, отвлекается.

    Во всей карьере Сведберг очень хорошо играет плей-офф, и за нас хорошо отыграл в плей-офф в том году. Так что ситуация с ним не такая страшная», – дал комментарии функционер.

    Статистику Никласа Сведберга можно посмотреть здесь.

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