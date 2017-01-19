Заслуженный тренер России Сергей Гимаев поделился мнением о прогрессе защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова.

«Главное достоинство Орлова в том, что он лидер по духу. Наверное, это сильнейший российский атакующий защитник из тех, кто выступает в НХЛ. Больше никто так агрессивно не летит вперед, к нападению не подключается. В этом его очень важное достоинство. Орлов не боится играть.

Дима еще растет. У него сейчас нет особенных проблем: он стал надежнее играть в защите, хотя его раньше критиковали. Уже помогает приобретенный опыт. Безусловно, Орлов будет прибавлять, но не факт, что он останется в «Вашингтоне».

Я разговаривал с ним. Он не уверен, что его защитят, поэтому есть вероятность, что он уедет в Лас-Вегас. К тому же после этого сезона заканчивается однолетний контракт на 2,57 миллиона долларов. Что будет дальше – никто не знает.

По лидерским качествам, по пониманию хоккея, по умению подключаться Орлов уже хорош. И при этом имеет огромный потенциал для развития. Он может набирать по 50-60 очков за сезон. Я в него очень верю. Лучше всего описывает его характер слово «мужик», – сказал Гимаев.